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Siyaset "Cumhurbaşkanlığı için adayım diyen öne çıksın! Kaçak güreşmesin!"
Siyaset

"Cumhurbaşkanlığı için adayım diyen öne çıksın! Kaçak güreşmesin!"

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, 2023 Cumhurbaşkanlığını işaret ederek, “İsim tartışması değil ilke tartışması yapalım. Adayım diyen önce öne çıksın. Kaçak güreşmesin” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 18:48:00 -
"Cumhurbaşkanlığı için adayım diyen öne çıksın! Kaçak güreşmesin!"

 YENİ AKİT / ANKARA 

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, resmi sosyal medya hesabından yapığı paylaşım Cumhurbaşkanlığı seçimlerine yönelik isim tartışması yapılması gerektiğini söyledi.

Bağımsız İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi “İsim tartışması değil ilke tartışması yapalım. Adayım diyen önce öne çıksın. Kaçak güreşmesin. Şu konulara ne diyor milletimizin gözünün içine bakarak açıklasın. Benim siyasi önceliklerim aşağıda.Bu konularda tatmin edici açıklama yapmayanı kim olsa desteklemem” dedi.

İşte o maddeler;

-Anayasa ilk 4 madde
-Türk Milleti-Ulus Devlet
-Toprak, Millet Bütünlüğü
-Atatürk
-Kurucu Felsefe
- 1921 Anayasası değil
-Mavivatan
-PKK/PYD-FETÖ kararlı mücadele
-PKK-Öcalan severlere mesafe
-Tezkereler
-Yerel Yönetimlere Özerklik Kabul Edilemez Üniter Devlet
-Anadilde Eğitim Konusu-Resmî ve eğitim dili Türkçedir.
-Savunma Sanayisi (SİHA, Atak vb)
-Milli Dış Politika-Suriye, Irak, Libya, Azerbaycan, Kıbrıs...
-Sığınmacılar

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