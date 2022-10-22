  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Cumhurbaşkanlığı forsundan esinlenildi... Ak Parti’nin kampanya logosu belli oldu
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı forsundan esinlenildi... Ak Parti’nin kampanya logosu belli oldu

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Yeniakit Publisher
2022-10-22 15:45:00 - 2022-10-22 15:47:44
Cumhurbaşkanlığı forsundan esinlenildi... Ak Parti’nin kampanya logosu belli oldu

Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımının logo çalışması Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

28 Ekim’de Ankara Arena’da düzenlenecek olan AK Parti’nin ‘Türkiye Yüzyılı’ başlıklı vizyon belgesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ‘Güçlü liderle Türkiye Yüzyılı’ vurgusu yapacak. Türkiye Yüzyılı vizyon yaklaşımında logo çalışması tamamlandı. Cumhurbaşkanlığı forsundaki görsel form ve anlamsal çerçeveden esinlenerek oluşturuldu.

Logo çalışmasıyla ilgili AK Parti kaynaklarından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“16 yıldız kadim Türk tarihinin asli unsurlarını sembolleştirirken bayrağımızın tamamlayıcısı tek yıldız ortak mirasımızı temsil etmektedir. Türkiye Yüzyılı vizyonunun küresel karakteri logonun dairesel konturu ile vurgulanmaktadır. Hilal etrafından yayılan güneş ışınlarının her birisi Cumhuriyetimizin her bir yılını temsil eder ve toplamda 100 adettir. Dairesel form ve altın efektli özel renk dünyada Türkiye Yüzyılı'nın bir güneş gibi doğduğu ilişkisini kurmaktadır. Özgün olarak geliştirilen tipografi (Yazı karakteri) Türkiye Yüzyılı iddiasını ve arkasındaki gücü temsil edecek kararlılığı hissettirmektedir. Bu tipografik anatomi, logonun her mecrada iletişim ve etkileşim gücünün korunmasını sağlayacaktır.”

AK Parti'nin oy oranı açıklandı!
AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

Siyaset

AK Parti'nin oy oranı açıklandı! "Küsurunu muhalefet partilerine hediye ediyoruz" deyip bombayı patlattı! Birileri düşüp bayılacak

AK Parti'nin son oy oranı açıklandı
AK Parti'nin son oy oranı açıklandı

Gündem

AK Parti'nin son oy oranı açıklandı

Standartları AK Parti yükseltti
Standartları AK Parti yükseltti

Gündem

Standartları AK Parti yükseltti

AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden bomba sözler! Alçaklıkta sınır tanımadılar
AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden bomba sözler! Alçaklıkta sınır tanımadılar

Gündem

AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi'nin annesinden bomba sözler! Alçaklıkta sınır tanımadılar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23