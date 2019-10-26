Cumhurbaşkanlığı devreye girdi! Kamudan yeni dönem başlıyor

Oluşturulan, “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. İhtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan ofis sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre gerçekleştirilmesinin takibi için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.

Liyakat sistemi

Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Çalışmaların başladığı, kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ofis ayrıca bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak. Havuzda yer alan adaylardan uygun görülenlerin geliştirilmesi için ofis tarafından belirlenecek ihtiyaç ve şartlara göre bizzat veya ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim ve başarı bursu verilecek. Milli ve yerli projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki kişiler bu havuz kaynağından temin edilmesi de ofis tarafından sağlanacak.

Ofis bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı” ile Türkiye’de eğitim ve öğretimin her aşamasındaki aday insan kaynağına yönelik ölçme ve değerleme sistemlerinin verimliliği hakkında inceleme ve analizler başlatılacak. Özellikle YKS, KPSS ve YDS’nin verimliliği analiz edip raporlaştırılacak.