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Cumhurbaşkanlığı devreye girdi! Kamudan yeni dönem başlıyor

Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre gerçekleştirilmesinin takibi için Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak.

26 Ekim 2019 Cumartesi 11:03
Cumhurbaşkanlığı devreye girdi! Kamudan yeni dönem başlıyor

Oluşturulan, “İnsan Kaynağı ve Kariyer Planlama Dairesi Başkanlığı” ile okul öncesi, ilköğretim, ortaöğretim, yükseköğretim çağındaki aday insan kaynağının yanı sıra özel sektör, kamu ve yurtdışında ikamet eden insan kaynağı envanterini çıkarmak üzere mikro ve makro düzeyde analizler yapılacak. İhtiyaç duyulan insan kaynağını planlamaktan ofis sorumlu olacak. Kamuda seçme, yerleştirme, atama ve terfilerin de liyakat temelli ölçümlere göre gerçekleştirilmesinin takibi için İnsan Kaynakları Ofisi, yeni bir sistem kuracak.

Liyakat sistemi

Ofis, kamuda çalışanlara yönelik performans değerleme ve ödüllendirme sistemini kuracak ve etkin bir şekilde uygulanmasını sağlayacak. Çalışmaların başladığı, kısa bir süre içinde ödül sisteminin hayata geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ofis ayrıca bilim, kültür, sanat, spor, girişimcilik gibi alanlardaki nitelikli insan kaynağının tespiti amacıyla da yurtiçinde ve yurtdışında çalışmalar yaparak “yetenek havuzu” oluşturacak. Havuzda yer alan adaylardan uygun görülenlerin geliştirilmesi için ofis tarafından belirlenecek ihtiyaç ve şartlara göre bizzat veya ilgili kurumlarla iş birliği yaparak eğitim ve başarı bursu verilecek. Milli ve yerli projeler için ihtiyaç duyulan yetenek ve liyakatteki kişiler bu havuz kaynağından temin edilmesi de ofis tarafından sağlanacak.

Ofis bünyesinde kurulan “Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı” ile Türkiye’de eğitim ve öğretimin her aşamasındaki aday insan kaynağına yönelik ölçme ve değerleme sistemlerinin verimliliği hakkında inceleme ve analizler başlatılacak. Özellikle YKS, KPSS ve YDS’nin verimliliği analiz edip raporlaştırılacak.

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Haber Tarihi: 26 Ekim 2019 Cumartesi 11:03
  1. Ölçme ve Değerleme Dairesi Başkanlığı
  2. YKS
  3. KPSS
  4. YDS

YORUM YAZ

  • meyyidmeyyid2 sa önce
    bunu çoğu memur takmaz.resmi mesai başlama saati 08:00 de gidin bakalım kaç tane memur masasının başında.yada 17:00 de mesai bitiyor yine gidin bakalım 16:30 veya 16:40 da kaç kişinin işini görüyorlar.16:00 dedi mi sanki şalterler iniyormuş gibi sistem kapandı diyerek veya saçma bir mağzeretle vatandaşı mağdur ediyor büyük çoğunluktaki memurlar..tabii iyi niyetli memurda vardır ama onlarda çoğunluğa uyuyor..
  • müslümmüslüm5 sa önce
    Atamalarda liyakat ve hakkaniyete uyulacaksa önce mülakat denen torpil uygulamasını kaldırsınlarki samimiyetlerine insanlar inansın. Mülakat olduğu müddetçe ne yaparlarsa yapsınlar boş. Çünkü mülakat hakkı olyayanlara torpil yoluyla iş vermek ve hakkı olanların hakkını gaspetmektir. Kusura bakmayın bizler neler hayal ediyorduk neler bulduk. Haksızlık biezde, hukuksuzluk bizde, adaletsizlik bizde, israf, torpil, vurgun, soygun, helal haram demeden herşeyi kendine mübah görmek bizde. Bize ne oldu. Dünya malı bu kadarmı şirin geldi. İktidar bu kadarmı bizi savurdu. Ne olacak bizim bu halimiz, ne zaman bu gaflet uykusundan uyanacağız...
  • Coşkun AtakCoşkun Atak6 sa önce
    Devleti ali Osmani de terfi ve temayüz için ilim ve liyakat gerekmez.. ya olmalı madenî has, ya kuvvetli bir iltimas yada delikle temas.. demişler..
  • Torpile hayırTorpile hayır7 sa önce
    Üniversitelerde kudurmuş devlet düşmanı sabataistler bütün makamları istila ve istismar edip ders diye provakasyon yapıyorlar!
  • Ayhan sırma Ayhan sırma 7 sa önce
    Güzel bir gelişme, Sn. Cumhurbaşkanımız adaletli vergi sistemi içinde devreye girer inşaallah.
  • MikiforovMikiforov8 sa önce
    Memur devleti olduk zaten ekmegini yiyenler hem kibir abidesi kesiliyorlar hem şımarıyorlar istisnası çok az 657 sk. polis asker güvenlik kurumları haricinde kaldırılmalı ki herkes rekabetten dogan zaruri kaliteyi o zaman görsün ülkede ki "gizli kast sisteminin" yükünü işçi ve vatandaş sırtlayacak durumda değil artık kamu harcamaları vergi gelirleri ile telafi edilemeyecek boyutta
  • BEKLİ YORUMBEKLİ YORUM8 sa önce
    AK HARTİ GELDİ GELELİ PERFORMANS DİYOR. 17 YILDIR BEKLİYORUZ. VALLAHİ ÖNCEKİLERDEN GÖRMEDİĞİM TORPİLLİ, HAKSIZ ATAMALARI AK PARTİ İKTİDARINDA GÖRDÜM. TORPİLİN ÖBÜR UCU KUL HAKKINA GİRER... PEK SANMIYORUM AMA İNŞALLAH BU SEFER UYGULAMAYA BAŞLARLAR.

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