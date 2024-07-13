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Gündem Cumhurbaşkanlığı Bakan Fidan iddialarını yalanladı
Gündem

Cumhurbaşkanlığı Bakan Fidan iddialarını yalanladı

Yeniakit Publisher
2024-07-13 01:06:00 - 2024-07-13 01:41:03
Cumhurbaşkanlığı Bakan Fidan iddialarını yalanladı

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyadaki, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan hakkında çıkan bir haberi yalanladı.

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kuzey Makedonya ziyaretinde hiçbir Türk partisi mensubuyla görüşmediği" iddiasını yalanladı.

'ASILSIZ İDDİALARA İTİBAR EDİLMEMESİ GEREKMEKTEDİR'

Bakan Fidan'ın 13 Haziran 2024'te gerçekleştirdiği Kuzey Makedonya ziyaretinde Güney Doğu Avrupa Ülkeleri Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında katılımcılara hitap ettiği hatırlatıldı.

Bölge ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla istişarelerde de bulunduğu belirtilen Fidan'ın, Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği Başkanı Tahsin İbrahim, Hak ve Demokrasi Hareketine mensup milletvekili Salih Murat ve aynı harekete mensup Süleyman Baki ile özel görüşmeler gerçekleştirdiği anımsatıldı.

DMM, kamuoyunu manipüle etmeye yönelik asılsız iddialara itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.
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