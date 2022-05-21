Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi son dakika! Resi Gazete atama ve görevden alma kararları:

Cumhurbaşkanlığı atama kararları neler? Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı bakanlıklara gerçekleştirilen atama ile görevden almalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete atamalar, bürokratlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda atama ve görevden almalar yaşandı. Peki hangi bakanlıkarda görevden almalar oldu? Hangi bakanlığa yeni atama yapıldı? İşte Resmi Gazete atama kararları…