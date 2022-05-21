Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi son dakika! Resi Gazete atama ve görevden alma kararları:
Cumhurbaşkanlığı atama kararları neler? Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı. Kamu kurum ve kuruluşları ile bazı bakanlıklara gerçekleştirilen atama ile görevden almalar bugünkü Resmi Gazete’de yayımlandı. Resmi Gazete atamalar, bürokratlar tarafından bir hayli merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nda atama ve görevden almalar yaşandı. Peki hangi bakanlıkarda görevden almalar oldu? Hangi bakanlığa yeni atama yapıldı? İşte Resmi Gazete atama kararları…
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atama kararları yayımlandı. Resmi Gazete'de yayımlanan kararlara göre Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Müşavirliğine, Metehan Başar atandı.
Milli Eğitim Bakanlığı Bingöl İl Milli Eğitim Müdürü Kadri Engin, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı; Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Nejat Fırat, Çalışma Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Seyrekoğlu ile Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdür Yardımcısı Erdem İsmetoğlu görevden alındı. Sağlık Bakanlığında açık bulunan müfettişliğe, yapılan yeterlilik sınavında başarı gösteren Müfettiş Yardımcısı Duygu Kara getirildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu ile Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına ait bazı dolu ve boş kadrolarda da değişiklikler yapıldı.
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