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Cumhurbaşkanlığı Atama kararları Resmi Gazete son dakika

Son dakika atama kararları. Cumhurbaşkanlığı Atama kararları Resmi Gazete'de yayınladı. Resmi Gazete atamaları, Cumhurbaşkanlığı yeni atamalar merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu göreve Ali Çevik atandı. İşte Resmi Gazete son atama kararları.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:53
Cumhurbaşkanlığı Atama kararları Resmi Gazete son dakika

Son dakika atama kararları. Cumhurbaşkanlığı Atama kararları Resmi Gazete'de yayınladı. Resmi Gazete atamaları, Cumhurbaşkanlığı yeni atamalar merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Karara göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Aile ve Toplum Hizmetleri Genel Müdürü Muhammet Örnek görevden alınarak bu göreve Ali Çevik atandı. İşte Resmi Gazete son atama kararları.

Ayrıca Kararda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal İnaltekin görevden alınarak yerine Arzu Gür’ün atanmasına karar verildi. Bunun yanı sıra Atama Kararlarına göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na Necip Gülmüş, Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı’na aynı yer Kadın Statüsü Genel Müdür Yardımcısı Süreyya Erkan atandı.

Muhammet Örnek kimdir? Muhammet Örnek neden görevden alındı?

Önal İnaltekin kimdir? Önal İnaltekin neden görevden alındı?

Arzu Gür kimdir nerelidir? İstanbul Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Önal

Ali Çevik kimdir nereli ve kaç yaşında? Ali Çevik hangi göreve atandı?

 

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Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:53
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