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Siyaset Cumhurbaşkanlığı adaylığında kriz! Kılıçdaroğlu'na rağmen Akşener 'İmamoğlu'na göz kırptı
Siyaset

Cumhurbaşkanlığı adaylığında kriz! Kılıçdaroğlu'na rağmen Akşener 'İmamoğlu'na göz kırptı

Millet İttifakı'nın adayı belirsizliğini korurken; İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı törende İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na cumhurbaşkanlığı adaylığı için göz kırptı.

Yeniakit Publisher
2021-11-26 20:23:00 - 2021-11-26 20:30:08

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı açılış töreninde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Millet İttifakı'nda yeni kriz

Meral Akşener, İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'nin açılışında konuştu. Akşener'den Millet İttifakı'nda krize neden olacak adaylık işareti geldi.

Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da katıldığı İBB Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi Açılış Töreni'nde, Cumhurbaşkanlığı adaylığı için İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu işaret etti.

Akşener, İmamoğlu'na göz kırptı

Akşener, İmamoğlu için 'Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde lazımsınız.' dedi. CHP Genel Başkanı İmamoğlu'nun aday olmasını istemediğini defalarca belirtmişti

 

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