Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kimler aldı? İşte ödül sahipleri
Son dakika: 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri'ne layık görülen isimler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerinin sahiplerinin kimler olduğu merak ediliyor. Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini hangi isimler aldı? İşte ödül sahibi olan isimler...
Türk kültür ve sanat hayatına önemli katkılarda bulunan, Türkiye’nin kültür ve sanatının yücelmesine çalışan, özgün eserleri veya hizmetleriyle üstün kabiliyet gösteren kişi veya kurumlara verilen “Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri”nin bu yılki sahiplerini belirlemek üzere yürütülen titiz çalışma tamamlandı.
Cumhurbaşkanlığı 2020 Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerini kimler aldı?
2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne, kültür tarihi alanında Sadettin Ökten, sosyal bilimler alanında İsmail Kara layık görüldü. Edebiyat alanında İbrahim Tenekeci, sinema alanında Derviş Zaim layık bulundu. Müzik alanında Özdemir Erdoğan'a verilmesi kararlaştırıldı.
Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri kapsamında koleksiyoner Mehmet Çebi ödüle layık görüldü, vefa ödülünün de Necmeddin Okyay'a verilmesi kararlaştırıldı.