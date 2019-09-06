Cumhurbaşkanının Malatya’ya gelişi

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 8 Eylül Pazar günü Malatya’ya gelecek olan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı her zaman olduğu gibi yine büyük bir coşku ve heyecanla karşılayıp, Malatya’ya yakışan bir şekilde misafir edeceklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Malatya’ya gelişiyle ilgili açıklama yapan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, 08 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.00’da 15 Temmuz Millet Meydanındaki tarihi buluşmaya tüm Malatyalıları davet etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı Malatya’da ağırlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını dile getiren Başkan Çınar, “Cumhurbaşkanımızı kentimizde ağırlayacak olmak bizim için her zaman olduğu gibi onur ve gururdur. Milletin adamı, dünya mazlumlarının gür sesi Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı Yeşilyurt’a ve Malatya’ya yakışır bir şekilde karşılayacağız ve yine hasret gidereceğiz. Malatya’ya her gelişi ve gidişinde büyük bir sevgi, muhabbet ve güzelliklerle karşılaşan Cumhurbaşkanımızı, dünya liderini yine en güzel şekilde misafir edip, bağrımıza basacağız. Bütün hemşerilerimizi 08 Eylül 2019 Pazar günü saat 16.00’da 15 Temmuz Millet Meydanında ki tarihi buluşmaya davet ediyorum" diye konuştu.