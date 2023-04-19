Cumhurbaşkanı’nın eski metin yazarından dikkat çeken tavsiye! Erdoğan hemen bunu yapmalı

Tayyip Erdoğan’ın eski metin yazarı Aydın Ünal, Yeni Şafak gazetesinde kaleme aldığı yazısında, iktidara, “Millet, hem kendi ürettiği uçakla, otomobille, gemiyle gurur duymak ister, hem de tenceresini kaynar görmek ister. Güvende olduğunu bildiği kadar yarın karnının doyacağını da bilmek ister. Sadece gemiyle de olmaz, sadece tencereyle de olmaz; millet ikisini aynı anda ister” uyarısında bulundu.

Güvenlik konusunda milletin zihninde net bir “Erdoğan demek, güvenlik demek” algısı olduğunu belirten Ünal, “Öyleyse, seçime az bir süre kalmışken, Erdoğan ve AK Parti’nin asıl yoğunlaşması gereken alan hiç şüphesiz tenceredir. Gerek kampanyanın, gerekse söylem ve üslubun asıl odaklanması gereken yer ekonomidir” dedi.

Aydın Ünal, şunları kaydetti:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ekibinin, ve de AK Parti’nin, öncelikle sahadaki kaygıyı, tereddüdü, çekinceyi, korkuyu tespit etmesi, sonra sorunu kabullenmesi, ardından hızla sorunu çözecek plan ve politikaları vatandaşla buluşturması, vatandaşı rahatlatması gerekiyor. Türkiye’nin dünyada ilk SİHA gemisini inşa etmesi müthiş bir olay ama seçimin kaderini belirleyecek olan tenceredir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunu bildiği, gördüğü, 21 yıldır da ülkeyi ‘güvenlik-ekonomik refah’ dengesinde yönettiği için büyük liderdir. 14 Mayıs seçimlerini de bu dengeli yaklaşım kazandıracaktır.”

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