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Yerel Cumhurbaşkanı'ndan hizmetler için teşekkür Erdoğan imzalı belgeler sahiplerine takdim edildi
Yerel

Cumhurbaşkanı'ndan hizmetler için teşekkür Erdoğan imzalı belgeler sahiplerine takdim edildi

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Cumhurbaşkanı'ndan hizmetler için teşekkür Erdoğan imzalı belgeler sahiplerine takdim edildi

AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından Kadifekale Mahallesi’nde düzenlenen programla, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı teşekkür belgeleri, teşkilat mensuplarına takdim edildi

Vatandaşlarla sık sık bir araya gelen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, AK Parti İlkadım İlçe Başkanlığı tarafından Kadifekale Mahallesi'nde düzenlenen programa katıldı. İlkadım'da vatandaşlarla güçlü bir bağ ve iletişim kurulduğunu söyleyen Başkan İhsan Kurnaz, "Teşkilatımızın ve belediyemizin İlkadım'da hemşehrilerimizle güçlü bir bağ ve gönül birlikteliği var. Bu noktada, milletimizle kurduğumuz bu bağ en büyük motivasyonumuz ve yol arkadaşımızdır. Hemşehrilerimizle ne zaman bir araya gelsek, bizleri muhabbetle ve samimiyetle karşıladılar. Her buluşmamızda gönlümüzü ısıttılar. Bizler de bu noktada teşkilatlarımızda yeri geldiğinde görev alan, yeri geldiğinde taşın altına elini koyan partimizin kıyöetli üyeleriyle buluştuk. Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ım imzasıyla hazırlanan teşekkür belgelerini hemşehrilerimize takdim ettik. Programa katılım sağlayan tüm teşkilat mensuplarımıza ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Samimiyet ve muhabbetle, İlkadım'da hemşehrilerimizle buluşmaya devam edeceğiz" dedi.

 

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Kadifekale Mahallesi'ndeki teşkilat mensuplarına teşekkür belgelerinin takdim edildiği programa; AK Parti Samsun İl Başkanı Mehmet Köse, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Tuğçe Dağdemir Muslu, AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Orhan Murat Kumaş, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Ersin Kasap, AK Parti İlkadım İlçe Kadın Kolları Başkanı Sevgi Çakır ve teşkilat mensupları katıldı.

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