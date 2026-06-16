"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten işlem yapılmıştı... Cezası belli oldu
İstanbul'da bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Ş.B'yi (52) gözaltına aldı.
Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.
Ş.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.