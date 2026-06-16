  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sanatçılardan Kılıçdaroğlu'na destek! Dün kahraman dediklerine bugün hain diyenler... İsrail'de Netanyahu'ya mutabakat şoku! Muhalefet ve koalisyon ortaklarından sert tepki geldi! Tam mutabakat sağlanmışken... ABD'ye ait B-52 bombardıman uçağı düştü Şimdi de vatandaşın sağlığıyla oynuyorlar! İP'li Poyraz salladı, Halk TV yaydı palavra çıktı Niyet ettim örtünmeye! Yüzlerce genç kız 'Emrin başım üstüne' dedi, başörtüsüne ilk adımı attı Yazıcıoğlu'nun şüpheli ölümü sil baştan! 20 torba dosya Ankara'da CHP'den AK Parti'ye geçen belediye başkanına neşterli saldırı girişimi! ABD ve İran anlaşması yürürlükte! Trump ve Kalibaf imzaladı! Vatan hainlerine büyük operasyon! "3 bin 696 kişi yakalandı" diyerek duyurdular 25 yeni il kurulacak mı? DMM'den jet hızında açıklama
Yerel "Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten işlem yapılmıştı... Cezası belli oldu
Yerel

"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten işlem yapılmıştı... Cezası belli oldu

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
"Cumhurbaşkanı'na hakaret"ten işlem yapılmıştı... Cezası belli oldu

İstanbul'da bir sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret iddiasıyla gözaltına alınan kadına ev hapsi verildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, sokak röportajı sırasında Cumhurbaşkanı'na hakaret içerikli ifadeler kullandığı belirlenen Ş.B'yi (52) gözaltına aldı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından dün adliyeye sevk edildi.

Ş.B. hakkında, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan, konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verildi.

88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı
88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı

Gündem

88 yaşındaki kayınpederini döverek öldürdü! Dehşet gelin gözaltına alındı

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var
İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Gündem

İmamoğlu İnşaat ve Beylikdüzü Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Gözaltılar var
CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Gözaltılar var

Siyaset

CHP'li Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bir operasyon daha! Gözaltılar var

6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var
6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var

Gündem

6 ilde dev operasyon! 200'den fazla gözaltı var

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23