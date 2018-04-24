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"Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"

Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde açıklamalarda bulunan Eskişehirspor teknik direktörü Yılmaz Vural, taraftarlara çağrı yaptı.

24 Nisan 2018 Salı 18:20
"Cumhurbaşkanımıza çağrıda bulunuyorum"

1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un teknik direktörü Yılmaz Vural, taraftara hafta sonu oynayacakları Boluspor maçında tribünleri doldurmaları çağrısı yaptı.

Eskişehirspor Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Vural, Eskişehirspor'un tüm kurumları ile birlikte el ele verip bu zor durumdan çıkacağına inandığını söyledi.

Futbolun sadece spor olmadığını vurgulayan Vural, "Futbol, çok önemli bir sosyal olay. Eskişehir'in de sosyal olayı. Kentin en önemli markası" dedi.

Vural, kentteki otellerin hafta sonu dolduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:

"Kent yöneticileri bu şehir için o kadar çok şey yapmış ki başka kentlerden Eskişehir'de iki gününü geçirip çoluk, çocuk herkesin gezip, eğleneceği bir ortam oluşmuş. Hep beraber omuz omuza vererek önümüzdeki yılın hem ekonomik hem de kadrosal anlamda sorunlarını çözmüş, bu yarışı tekrar başarmak adına iyi bir kadro oluşturup devam eden bir Eskişehirspor oluştururuz. Taraftarımızdan hafta sonu oynayacağımız Boluspor maçında tribünlerin doldurmasını bekliyoruz. Biz bu işi çok ciddiye alıyoruz. Her takım sahaya çıktığında maç kazanmak istiyor. Hazırlıklarımız tamam."

"CUMHURBAŞKANIMIZ BANA 'NE OLDU İKİDE BİR ÇAĞRIDA BULUNUYORSUN?' DİYOR"

Tecrübeli teknik adam, bir gazetecinin geçen hafta oynanan Gaziantepspor maçının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Türk futbolu ile ilgili yaptığı çağrıya ilişkin sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımıza ilk defa değil sürekli çağrıda bulunuyorum. Onu da gördüğümüz yerde 'Ne oldu ikide bir çağrıda bulunuyorsun?' diyor. Bunun esprisi şu, bu konuyu çözecek tek muhatap onu görüyorum ben. Bana göre ülkenin gündemi kadar spor da önemli diye düşünüyorum. Sporun, sağlık, sosyal, sportif, tanıtım boyutu var. Bugün Türkiye'de, milli savunma, ekonomi, milli eğitim neyse sporu da bu önem sıralamasına göre bunların içinde görürsek bu iş düzelir. Bu yüzden Cumhurbaşkanıma çağrıda bulunuyorum; beni oraya çağırsa ne olacak oturup karşılıklı 33 yıldır Türkiye'de ne yaşadıysam, özellikle anlatabilirim. Saklamadan, etmeden bir ağabey kardeş gibi, arkadaş gibi onu bilgilendirmeye çalışırım" ifadelerini kullandı.

Türkiye'de son zamanlarda seyirciler için güzel statların yapıldığına işaret eden Vural, "Gaziantep'de 33 bin kişilik statta içim acıdı, niye yaptık biz bu stadı, bu güzelliği niye ortaya koyduk? Herkes çoluğu çocuğu ile gelsin, müthiş bir ortamda maçı seyretsinler. Eski statları düşünün tuvaletleri rezalet, pislik içinde. Şimdi o kadar güzel ki. Ancak yaptığınız statları da korumalısınız. Onun içini doldurmak var. Bu kadar güzel paralar harcanmış ve yapılmış stat içinde birileri yarışması lazım. Bakıyorsunuz burada yarışacak gençlik yok. Süper Lig'e dönün 14'ü yabancı. Biz yabancılar yarışsın diye mi yaptık burayı? Ülke ilk önce kendi insanına bunu yapmak zorunda" diye konuştu. 

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 18:20
  1. Gaziantep
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