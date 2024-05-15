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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Slovakya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Slovakya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı

Yeniakit Publisher
2024-05-15 20:11:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı'ndan Slovakya Başbakanı'na geçmiş olsun mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Slovakya Başbakanı Robert Fico'ya yönelik gerçekleştirilen silahlı saldırıya ilişkin 'geçmiş olsun' mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, "Slovakya Başbakanı Sayın Robert Fico'ya yönelik menfur saldırıdan büyük bir üzüntü duydum. Bu suikast girişimi demokrasiye doğrudan bir tehdittir. Bu tür eylemlerin hiçbir toplumda yeri olmamalıdır. Sayın Başbakana acil şifalar diliyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Slovakya halkına geçmiş olsun dileklerimi ileterek, bu tür vahşi saldırıların dünya genelinde kınanmasını ve faillerin hesap vermesini diliyorum” ifadelerine yer verdi.

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