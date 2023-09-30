Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’dan İsveç’teki alçak provokasyona sert tepki!

Sosyal medya hesabı üzerinden provokasyona ilişkin tepkisini gösteren Yılmaz, “İsveç Stokholm Büyükelçiliğimiz yakınlarında Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan çirkin provakatif saldırıyı en güçlü şekilde kınıyor ve lanetliyorum. Dur durak bilmeyen bu saldırıların ve provokasyon girişimlerinin ardındaki nihai amacın ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine yönelik olduğu açıktır. İfade özgürlüğü ile açıklanamayacak olan, Türkiye Cumhuriyeti’nin değerlerine yapılan bu saldırılara demokrasi kisvesi altında meşruiyet kazandırılmamalı, nefret suçlarının önlenmesine yönelik artık tedbir alınmalıdır!” ifadelerini kullandı.

“Kararlı mücadelemizden ve haklı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz!”

Cevdet Yılmaz, “İsveç’in bu tarz provokatif eylemlere izin vermemesini ve bu tür girişimlere müsamaha göstermemesini bekliyor, bu ve diğer nefret suçu eylemlerinin faillerine ilişkin gerekli yasal işlemleri ivedilikle yapmaya davet ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızı, ülkemizi, milletimizi ve dini değerlerimizi hedef alan tüm saldırı ve provokasyon girişimlerine yönelik kararlı mücadelemizden ve haklı duruşumuzdan asla taviz vermeyeceğiz!” dedi.