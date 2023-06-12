  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türk zincir otellerin, iç pazar piyasasına döviz etkisi! O rakam rapor edildi: Bu kez milyonlarca dolar

Asgari ücretliye bayram ettirecek zam! Yeni asgari ücreti duyurdu: 1 Temmuz'da o rakam olacak

Cebinde, bankada altını olanlar dikkat! İslam Memiş bu kez tüm ezberleri bozdu, saat verdi

Berlusconi hayatını kaybetti

CHP’de kazan kaynıyor! Özgür Özel de Kılıçdaroğlu'na rest çekti!

Erdoğan'dan Tokayev'e taziye

Alman profesör başörtüsüne öyle bir söz kullandı ki! Türkiye tepki verdi: En önemli bilinmeyen detay

Yunanistan, Türkiye sınırına 20 kilometre mesafede harekete geçti! Geceli gündüzlü çalışıyorlar

Nursel’i İdiz bile isyan etti! Laikçilere veryansın

Dikkat çeken analiz! Uzman duyurdu: İkinci el araba almak isteyenler acele edin, hemen alın!
Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-12 17:36:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan heyecanlandıran asgari ücret açıklaması

Milyonların merakla beklediği asgari ücrete ilişkin açıklamada bulunan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz." dedi.

Cevdet Yılmaz, Beyoğlu'ndaki AK Parti İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti. AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve il yönetimiyle bir araya gelen Yılmaz, ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklama yaptı.

Seçimlerde AK Parti teşkilatlarının büyük bir özveriyle görev yaptığını belirten Yılmaz, seçimler sonrasında ise temel hedeflerinin halkın refahı, huzuru, mutluluğu ve ekonomi anlamında beklentilerini karşılamak olduğunu ifade etti.

"Ne söz verdiysek birer birer hayata geçireceğiz"

Yılmaz, hedeflenen çalışmaların belli bir plan dahilinde hayata geçirileceğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Önümüzdeki süreçlerde planlı programlı bir şekilde seçim beyannamemizde ne yazdıysak, her bir politikamızı, tedbirimizi adım adım hayata geçireceğiz. 5 yıllık bir süre var önümüzde. Belli bir takvim içinde, belli bir tutarlılık içinde bunları hayata geçireceğiz. Şunun altını çizmek istiyorum, bizim siyasetimizin özü güvendir. Güvenin temeli de şudur; söylediğinizi yapacaksınız, yapamayacağınızı da söylemeyeceksiniz. Dolayısıyla bu seçimlerde halkımıza ne söz verdiysek, seçim beyannamemizde neyi ortaya koyduysak, önümüzdeki süreçte bunları birer birer hayata geçireceğiz."


ÖNE ÇIKAN VİDEO

"Yeni projelerle fikirlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 12. Kalkınma Planı'nın TBMM'ye sunulacağını anlatarak, önümüzdeki aylarda orta vadeli programın güncelleneceğini söyledi.

Yeni orta vadeli programın şekillendirilerek vatandaşlarla paylaşılacağını aktaran Cevdet Yılmaz, şöyle konuştu:

"3 yıllık bir yol haritası niteliğinde olan orta vadeli program para politikamızın yanı sıra maliye politikamızı, yapısal reformlarımızı içeren çok önemli bir doküman olarak önümüzdeki günlerde hazırlanacak. Bütçe sürecimizin de ana çerçevesini orta vadeli programda hep birlikte görmüş olacağız. Diğer yandan çeşitli alanlarda eylem planlarıyla birtakım sektörel politikalarımızı yine ortaya koyacağız. Konuttan gıdaya, enerjiden ulaşıma, teknolojiye birçok alanda yeni projelerle fikirlerle Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz."

"Asgari ücret, çalışanlar ve emeklilerle ilgili adımlarımızı atmaya başladık"

Cevdet Yılmaz, enflasyonla mücadeleye vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Özellikle enflasyon konusunun çok önemli, öncelikli olduğunu belirtmek isterim. Bir taraftan enflasyonu düşürmeye dönük politikaları hayata geçirirken, diğer taraftan enflasyonun etkilerini geniş toplumsal kesimlerde en aza düşürmeye dönük politikalarımızı da hayata geçireceğiz. Yine seçim beyannamesinde yazdığımız şekilde asgari ücretle ilgili, çalışanlarla emeklilerle ilgili temmuz ayında çeşitli çalışmalar yapacağımızı söylemiştik. Bu kapsamda da adımlarımızı atmaya başladık. Biliyorsunuz asgari ücretle ilgili hazırlıklar, toplantılar başlayacak. Burada üç kesim var. Çalışanlar, işverenler ve kamu kesimi. Bu üç kesim arasında belli bir usul dairesinde müzakereler yürütülecek. Temenni ediyoruz ki bu üç kesim belli bir noktada anlaşma, uzlaşma sağlasınlar. Ama genel perspektifimizi de tabii ki şöyle ifade edebilirim; Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan iktidara geldiği günden bugüne hiçbir zaman çalışan kesimlerin, geniş kesimlerin enflasyon karşısında satın alma güçlerinin erimesine müsaade etmemiştir. Her zaman için bu konularda çalışanların yanında yer almıştır. Önümüzdeki süreçlerde de aynı yaklaşımı göreceğiz."

Milyonlar merakla bekliyordu! Erdoğan'a en yakın isimden asgari ücret açıklaması geldi
Milyonlar merakla bekliyordu! Erdoğan'a en yakın isimden asgari ücret açıklaması geldi

Ekonomi

Milyonlar merakla bekliyordu! Erdoğan'a en yakın isimden asgari ücret açıklaması geldi

BBP lideri Mustafa Destici 'endişe verici' dedi ve asgari ücret teklifini paylaştı
BBP lideri Mustafa Destici 'endişe verici' dedi ve asgari ücret teklifini paylaştı

Ekonomi

BBP lideri Mustafa Destici 'endişe verici' dedi ve asgari ücret teklifini paylaştı

Asgari ücrette çok büyük kriz patlak verdi! İşverenlerin talebi işçi kesimini çıldırttı
Asgari ücrette çok büyük kriz patlak verdi! İşverenlerin talebi işçi kesimini çıldırttı

Ekonomi

Asgari ücrette çok büyük kriz patlak verdi! İşverenlerin talebi işçi kesimini çıldırttı

Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme
Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

Ekonomi

Asgari ücret zammı şu anda belli diyerek canlı yayında açıkladı, resmen belli oldu! Şok gelişme

Asgari ücretliye bayram ettirecek zam! Yeni asgari ücreti duyurdu: 1 Temmuz'da o rakam olacak
Asgari ücretliye bayram ettirecek zam! Yeni asgari ücreti duyurdu: 1 Temmuz'da o rakam olacak

Ekonomi

Asgari ücretliye bayram ettirecek zam! Yeni asgari ücreti duyurdu: 1 Temmuz'da o rakam olacak

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23