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Siyaset Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Yeniakit Publisher
2023-09-12 23:05:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile KKTC’de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Yılmaz görüşmede yaptığı açıklamada, KKTC’nin dünyada çok etkili bir ülke olacağını belirterek, KKTC’nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesinin her bakımdan çok kıymetli olduğunu buna yürekten inandıklarını, sabırla doğru bildikleri yolda devam edeceklerini ifade etti.

Hem hukuki imkanların kullanılması hem de bugünkü dünyanın gerçeklerinin iyi değerlendirilmesiyle bunu başaracaklarını vurgulayan Yılmaz, yarın KKTC Su ve Toprak Kaynakları Master Planı'na ilişkin açılış toplantısının düzenleneceğine söyledi.

Tarım ve gıda sektörünün stratejik sektörler olduğunun altını çizen Yılmaz, "Özellikle Covid-19, savaşlar, Ukrayna-Rusya savaşı, iklim değişikliği, bütün bunlar bu konuları daha stratejik hale getirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tarım potansiyelinin daha üst seviyeye çıkarılması, suyun daha verimli kullanılması ve katma değerli üretime dönüşmesi her bakımdan çok kıymetli. Dolayısıyla yarınki açılış toplantısını da çok önemli buluyorum. İnşallah o çalışmayı da hep birlikte tamamlayacağız. Tabii bu kablo projesi, elektrik projesi de resmin önemli bir parçası olacak” dedi.

Yılmaz, 20 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Yeni Ercan Havalimanı'na açılışı yapıldığını hatırlatarak, “İş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz Gelecek dönemde yeni başarılarla yola devam edeceğiz. Halkımızın morali yüksek oldukça, birlik beraberlik oldukça, doğru bir vizyon etrafında birleştikçe başarılamayacak hiçbir konu olmadığına yürekten inanıyoruz. Sizin Cumhurbaşkanlığınızda, liderliğinizde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağlarının çok daha güçlenerek devam edeceğine ve uluslararası alanda da bu iş birliğimizin yeni sonuçlar üreteceğine yürekten inanıyoruz” dedi.

Yılmaz ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kıbrıs Türklerine selamını iletti.
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