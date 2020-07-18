  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Yeniakit Publisher
2020-07-18 22:02:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yerli otomobil açıklaması

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medya hesabından Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği merkeze ilişkin paylaşım yaptı.

"Türkiye'nin Otomobili" projesiyle 60 yıllık hayali gerçeğe dönüştürdüklerini vurgulayan Oktay, "Yapımına başlanan TOGG Mühendislik Tasarım ve Üretim Merkezleri Türkiye'nin yarım kalmış yerli otomobil hikayesinin yeni baştan yazılacağı yer olacak. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2017 model Renault Kangoo
Satılık 2017 model Renault Kangoo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı