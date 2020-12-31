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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni yıl mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni yıl mesajı:

"Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz" - "2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyor, milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum"

Yeniakit Publisher
2020-12-31 16:58:39 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan yeni yıl mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yeni yıla ilişkin yayımladığı mesajda, "Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz." ifadesini kullandı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, daha müreffeh bir Türkiye için 2021 yılında da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde gece gündüz çalışarak, yeniden yollara düşülen bir yıl olacağını kaydetti.

Oktay, şöyle devam etti:

"Ömür sermayemizden bir yılı daha geride bırakıyor, yeni bir yıla yeni umutlarla giriyoruz. Sadece ülkemizde değil tüm dünyada Kovid-19 nedeniyle büyük sıkıntıların yaşandığı ancak Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasından Karadeniz'de doğalgaz rezervlerinin keşfine, Karabağ'ın yeniden Azerbaycan olmasından Kapalı Maraş'ın açılmasına birçok güzel gelişmenin de vuku bulduğu 2020'yi geride bırakırken nice müjdeli haberlere gebe 2021'i kucaklamaya hazırlanıyoruz. 2021'in sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir yıl olmasını diliyor, milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum."

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