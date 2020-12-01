  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşım:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşım:

"Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır"

Yeniakit Publisher
2020-12-01 21:25:54 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan sokağa çıkma kısıtlamasına ilişkin paylaşım:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sosyal medyadan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını dolayısıyla alınan tedbirler kapsamında bugün saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Oktay, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün itibarıyla hafta içi akşam 21.00'den sabah 05.00'e kadar uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başladığını belirtti.

Oktay, "Vatandaşlarımızdan istirhamım, salgınla mücadele için alınan önlemlere titizlikle uymalarıdır. Sağlıklı günler tedbirlerimizle gelecek, biraz daha sabır." ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi
Ekonomi

Ne dolar ne altın... Yatırım yapan paraya para demedi

Gümüş fiyatları hem dolar kuru hem de altın fiyatlarını solladı. Gümüş 2 gün içerisinde yatırımcısına en çok kazandıran yatırım aracı oldu. ..
Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler
Dünya

Baskı gördükleri iddia edildi! Rus savaş uçaklarından vazgeçtiler

Rus savaş uçaklarını almaktan vazgeçen Arjantin'in Çin yapımı JF-17'leri satın almayı planladığı öğrenildi.
Ukrayna duyurdu: Erdoğan ile anlaşma için görüştük
Dünya

Ukrayna duyurdu: Erdoğan ile anlaşma için görüştük

Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında yapılan görüşme sonrası Ukrayna Bakanlar Kurulu tarafından bir..
Satılık 2015 model Renault Clıo
Satılık 2015 model Renault Clıo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay