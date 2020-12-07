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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivil Havacılık Günü" mesajı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivil Havacılık Günü" mesajı:

"Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 19:18:51 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "Sivil Havacılık Günü" mesajı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "7 Aralık Sivil Havacılık Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Havacılık alanında yaptığımız yatırımlarla kendi kanatlarımızla geleceğe uçuyoruz. Türk sivil havacılığına emek ve gönül veren, katkı sağlayan tüm çalışanların 7 Aralık Sivil Havacılık Günü'nü kutluyor, başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

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