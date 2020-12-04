Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Dünya Madenciler Günü mesajı:
"Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin günü kutlu olsun"
ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "4 Aralık Dünya Madenciler Günü" dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.
Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Enerjide tam bağımsız Türkiye hedefimize alın terleriyle katkı veren emektar madencilerimizin 4 Aralık Dünya Madenciler Günü kutlu olsun." ifadesini kullandı.