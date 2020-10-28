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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:

"İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum"

Yeniakit Publisher
2020-10-28 04:34:35 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Charlie Hebdo dergisine kınama:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Oktay Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti;

"Fikir özgürlüğü arkasına saklanarak kimseyi kandıramazsınız! İflah olmaz Fransız paçavrasının Cumhurbaşkanımızla ilgili ahlaksız yayınını lanetliyorum. Ahlak, vicdan sahibi uluslararası kamuoyunu bu rezilliğe karşı sesini yükseltmeye çağırıyorum."

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