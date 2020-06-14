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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama:

"İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz"

Yeniakit Publisher
2020-06-14 19:48:14 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Bingöl'deki depreme ilişkin açıklama:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'de meydana gelen depremin ardından ilgili kurum ve kuruluşların çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü, süreci yakından takip ettiklerini bildirdi.

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde meydana gelen 5,7 büyüklüğündeki depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Fuat Oktay, "İlgili kurum ve kuruluşlarımız çalışmalarını titizlikle sürdürmektedir. Süreci yakından takip ediyoruz." ifadesini kullandı.

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