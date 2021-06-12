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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-06-12 23:20:00 - 2021-06-12 23:34:54
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Afrin'de hastaneye düzenlenen saldırıya tepki: Karanlık ruha sahip terör örgütünü tanıyoruz

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Afrin'de bir hastaneye saldırıp şifa bekleyen masumları katledecek kadar karanlık bir ruha sahip bu terör örgütünü tanıyoruz. İnsanlık düşmanı terör örgütünün Suriye kolunun alçakça saldırısını lanetliyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum."

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