  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, İçişleri Bakanı Soylu, Adalet Bakanı Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, hayatını kaybeden Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı

Yeniakit Publisher
2020-10-16 20:26:33 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve bakanlardan Esayan için taziye mesajı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 51 yaşında hayatını kaybeden AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan için taziye mesajı yayımladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Samimiyeti ve duruşuyla kalplerimizde müstesna bir yer edinmiş, gerçek bir Türkiye sevdalısını kaybettik. AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın ailesine, sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal medya hesabından, "Kardeşimizi kaybettik. Takdir-i ilahi. Başımız sağ olsun. Markar Esayan aydın, dost, insan, inanmış bir kardeş. Duamız seninle, bu toprakların asil çocuğu." paylaşımında bulundu.

Adalet Bakanı Gül de sosyal medya hesabından, "İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan, yakalandığı rahatsızlıktan dolayı vefat etti. Değerli bir dostu kaybetmenin derin üzüntüsünü taşıyorum. Ailesine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." açıklamasını yaptı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ise sosyal medya paylaşımında, "Nezaketi ve entelektüel birikimiyle bildiğimiz AK Parti İstanbul Milletvekilimiz Markar Esayan'ın vefatı dolayısıyla üzgünüz. Ailesine, yakınlarına ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerine yer verdi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar
Dünya

Skandal gerçek ortaya çıktı: Ermenistan'ın safına geçiyorlar

Bölgeden gelen son bilgiler, Ermenistan'ın Azerbaycan'a yönelik hain planlarını ortaya koyuyor. Terör örgütü PKK/YPG'nin yanı sıra, TİKKO ve..
Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif
Teknoloji

Türkiye'nin ürettiği hava savunma sistemine Rusya'dan flaş teklif

Antalya'da TSK için yerli drone savar üreten firma, Türk mühendislerin tasarımıyla İHA ve drone tehditlerine karşı 'KALKA' isimli yerli mobi..
Türkiye, Libya hamlesini duyurdu
Ekonomi

Türkiye, Libya hamlesini duyurdu

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Türk müteahhitlerin Libya'da yarım kalan projelerinin devam etmesini sağlayacak mutabakat zaptının yürürlüğe g..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay