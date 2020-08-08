  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 20:21:06 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu yurda döndü

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Beyrut Limanı'nda meydana gelen patlamayla sarsılan Lübnan'a destek ziyaretini tamamlayarak yurda döndü.

Oktay, beraberinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye-Lübnan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı ve AK Parti Sinop Milletvekili Nazım Maviş ile sabah saatlerinde başkent Beyrut'a geldi.

Burada önce Cumhurbaşkanı Mişel Avn tarafından karşılanan Oktay, daha sonra Başbakan Hasan Diyab ve Meclis Başkanı Nebih Berri ile görüştü.

Ziyarette, muhataplarına, ciddi şekilde zarar gören Beyrut Limanı ve çevresindeki binaların inşası konusunda Türkiye'nin yardım için hazır olduğunu anlatan Oktay, liman tekrar ayağa kaldırılıncaya kadar Mersin Limanı'nın Lübnan'ın hizmetinde olacağını ifade etti.

Daha sonra, patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle görüşen Oktay, yaralıların durumu hakkında bilgi aldı. Oktay, doktorların izin vermesi halinde durumu ağır olan bir yaralının tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti.

Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu ile Lübnanlılara hitap eden Oktay, Lübnan ile Türkiye için "bir ailenin uzuvları gibi" benzetmesi yaparak, kimsenin iki ülkeyi ayıramayacağını vurguladı.

Bakan Çavuşoğlu da buradaki konuşmasında, "Ben Türk'üm, Türkmen'im" deyip de vatandaşlığı olmayan ancak almak isteyenlere vatandaşlık verileceğini açıkladı.

Lübnanlılarla buluşmanın ardından havaalanına hareket eden Oktay ve Çavuşoğlu, Beyrut'taki temaslarını tamamlayarak Ankara'ya döndü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım
Gündem

Kılıçdaroğlu, eline ulaşan anketin sonucunu paylaştı: Görünce gözlerime inanamadım

Parti Meclisi Toplantısı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, vatandaşların TBMM'ye güveninin yüz..
BAE’den Lübnan medyasına talimat: Türkiye’ye saldırın
Dünya

BAE’den Lübnan medyasına talimat: Türkiye’ye saldırın

BAE tarafından fonlanan Lübnan medyasına, Türkiye’ye saldırmaları yönünde talimat verildiği belirtildi.
Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı
Dünya

Şeyh Temim’den örnek hareket! 50 milyonluk bağış yaptı

Atom bombasını aratmayan bir yıkımla Beyrut’u adeta savaş meydanına döndüren patlamanın ardından Katar Emiri Şeyh Temim el-Sani, Lübnan’a 50..
Satılık 2017 model Opel Corsa
Satılık 2017 model Opel Corsa

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı