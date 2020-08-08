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Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yaralanan Türklerin aileleriyle görüştü

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:53:07 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve Bakan Çavuşoğlu Beyrut'taki patlamada yaralanan Türklerin aileleriyle görüştü

BEYRUT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Beyrut Limanı'ndaki patlamada yaralanan Türk vatandaşlarının aileleriyle bir araya geldi.

Beyrut'taki bir otelde gerçekleşen buluşmada, ailelerden yaralıların durumu hakkında bilgi alan Oktay, doktorların izin vermesi halinde durumu ağır olan bir yaralının tedavisinin Türkiye'de yapılabileceğini belirtti.

Ailelerin taleplerini dinlemek için bu görüşmenin gerçekleştiğini kaydeden Oktay, yaşadıkları sıkıntıların giderilmesi ve yaraların sarılmasında dayanışma içinde Türk vatandaşlarının yanında olduklarını dile getirdi.

Başkent Beyrut'taki temaslarına değinen Oktay, patlamanın büyüklüğünü yerinde gördüklerini ifade etti.

Ailelerle sohbet eden Oktay ve Çavuşoğlu, vatandaşların taleplerini not aldı.

Oktay ve Çavuşoğlu, bu görüşmenin ardından Lübnan'da yaşayan Osmanlı hanedan mensupları ile de bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

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