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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit ediyoruz İslamofobia diye olmayan bir korkunun altında kalıp ezilmezler"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda’da hiçbir şey ile izah edilemeyecek bir vahşetin yaşandığını belirterek, "Yıllardır süregelen, İslamofobia deyin adını, olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç.

15 Mart 2019 Cuma 14:50
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Ümit ediyoruz İslamofobia diye olmayan bir korkunun altında kalıp ezilmezler"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yeni Zelanda’da hiçbir şey ile izah edilemeyecek bir vahşetin yaşandığını belirterek, "Yıllardır süregelen, İslamofobia deyin adını, olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır ve sakin düşünmeye başlar, İslamofobia diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler" dedi.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Fatih Camii’nde Prof. Dr. Beril Dedeoğlu’nun cenaze törenine katıldı. Törenin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Oktay, "Acı kaybımız Beril Dedeoğlu. Cenaze namazı için buradayız. Değerli bir insandı. Hem akademik hayatı hem de Türkiye Cumhuriyeti’ne verdiği hizmetlerden dolayı. Hem arkadaşımızı hem değerli bir insanı kaybettik. Milletimizin ve ailesinin başı sağ olsun" dedi.


Yeni Zelanda’da Müslümanlara yönelik saldırıyı da değerlendiren Oktay, "Yeni Zelanda’da hiçbir şey ile izah edemeyeceğiniz bir vahşeti gördük. Tüm dünya bu vahşeti yaşadı. Bu kendiliğinden olan bir şey değil. Yıllardır süregelen, İslamofobia deyin adını, olmayan bir korkuyu körüklemenin sonucunda bütün dünyada yaşanılan bir sonuç. Ümit ediyoruz ki bütün dünya tekrar aklını başına alır ve sakin düşünmeye başlar. İslamofobia diye olmayan bir korkunun sonucunda tekrar kendileri onun altında kalıp ezilmezler" şeklinde konuştu.


Yeni Zelanda’da hayatını kaybedenler arasında Türk vatandaşının bulunmadığını söyleyen Oktay, "Ama kaybettiklerimizin hepsi Müslüman. Burada gıyabi cenaze namazı kılmış olduk. Tüm Müslümanların başı sağ olsun. Tekrar ümit ettiğimiz bu tür aslı astarı olmayan şeylere, özellikle Sovyetler’in yıkılmasından sonra kendisine olmayan bir tehdidi oluşturmaya çalışanlar inşallah akıllarını başına alırlar" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 14:50
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