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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

Yeniakit Publisher
2021-01-05 13:06:07 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Şehit Polis Fethi Sekin'i andı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İzmir Adliyesi önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında gösterdiği kahramanlıkla çok sayıda kişinin hayatını kurtaran şehit polis Fethi Sekin'e rahmet diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vatanı ve milleti için canını siper eden kahraman polisimiz Fethi Sekin'i şehadetinin 4'üncü yıl dönümünde rahmetle anıyorum. Tüm aziz şehitlerimizin ruhları şad, mekanları cennet olsun. "ifadelerini kullandı.

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