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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sanayicilere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yeni yönetim sistemimizin imkanları sayesinde maruz kaldığımız saldırıları hep birlikte bertaraf ettik.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay sanayicilere seslendi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Yeni yönetim sistemimizin imkanları sayesinde maruz kaldığımız saldırıları hep birlikte bertaraf ettik. Faiz-döviz kuru ve enflasyon üçgeninde yaşanan manipülasyonun telafisi içinsanayicimize, ihracatçımıza ve esnafımıza yönelik çok önemli destek programlarını hızla uygulamaya koyduk. Yeni hükümet sistemimiz sayesinde ekonomimize yapılan tüm müdahalelere zaman kaybetmeden karşılık veriyoruz. Türkiye’nin dik duruşu sizin dik duruşunuzdur, sizin dik duruşunuz da bizlerin dik duruşudur” dedi.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi’nin aylık olağan toplantısına katıldı. ‘Yeni Hükümet Sistemi’nin Ekonomimiz ve İş Dünyası İçin Önemi ve Etkileri’ ana gündemi ile gerçekleştirilen toplantıda Oktay, risk olarak sunulan bir çok şeyi fırsat olarak gördüklerini söyledi.



Oktay, “Küresel tedarik zincirine entegrasyon yabancı yatırımların özellikle Ar-Ge alanına çekilmesi ve yeşil teknolojiler gibi çevreye de duyarlı olması gibi temalar küresel sanayi politikalarında daha fazla yer alıyor” ifadelerini kullanarak, “Yapay zeka çok uzun zamandan beri uygulanan artırılmış gerçeklik dediğimiz olay da artık kendisine uygulama alanı bulan önümüzdeki 20 yıla baktığımızda da bütün alanların başta olmak üzere hayatımızı değiştirecek bir teknolojiden bahsediyoruz” şeklinde konuştu.



“Yeni gerçekliklere de kendimizi adapte etmek zorundayız”


Oktay, Türkiye’nin böyle bir dönemde bugünkü ve geçmişte kullanılan teknolojilerle geleceğe bakma şansının olmadığını kaydederek, “Artık eski alışkanlıklarımızla sadece bugünün risklerini konuşup geleceğe bakamayız dolayısıyla yeni gerçekliklere de kendimizi adapte etmek zorundayız” dedi.



Bütün bu teknolojik gelişmelerin Türkiye’deki karşılığına değinen Oktay, “Biz kendi kavramımızı kullanmak istedik ve ‘Milli Teknoloji Hamlesi ve Dijital Türkiye’ dedik. Bu ifadeleri kavramsallaştıralım. Savunma sanayi ve bilişim gibi stratejik alanlar başta olmak üzere her alanda milli ve yerli üretimimizi teşvik etmek önem arz etmektedir” diye konuştu.



“Savunma sanayinde iddialıyız ama tek bir sektörle bir yere gidemeyiz”


Fuat Oktay, Türkiye’nin savunma sanayinde bir ivme yakaladığının altını çizerek “Savunma sanayi özellikle insansız hava araçları noktasında savaş uçakları da dahil artık iddialı olduğumuz bir alan ama tek bir sektörle bir yere gidemeyiz. Çalışan mühendisinden yöneticisine kadar kamu ve özel sektördeki firmalara kadar bir özgüven oluştu. Biz ısrarla bunu diğer sektörlere yaymak istiyoruz. Tek bir sektörler baharın gelemeyeceğimizi biliyoruz” şeklinde konuştu.



Sağlık sektörü ve ilacın hem geliştirilmesi hem de yerlileştirilmesi boyutunun konuşulduğunu söyleyen Oktay, “20 yıl geriye baktığımızdaki bugünün sağlık sektörüyle karşılaştırılması mümkün değil. Şimdi şehir hastaneleri ile birlikte ikinci seviyeyi yakalayacağız” ifadelerini kullandı.



“Yakın geçmişte parlamenter sistemin, koalisyon hükümetlerin bitmeyen siyasi krizler ve ekonomik belirsizlikler hafızalarda tazeliğini korumaktadır” diyen Oktay, “Parlamenter sistem sebep olduğu belirsizlik ortamının yanı sıra çok başlılığın hüküm sürdüğü hantal ve yavaş işleyen bir idari sistem olarak onlarca yıldır tartışmalarımızın ana gündem maddesini oluşturdu. Erkler arasından yaşanan sorunların ekonomimize verdiği zararlar


hafızalarımızda” diye konuştu.



Cumhurbaşkanılığı hükümet sisteminin sahip olduğu bu dinamizm ve esneklikle Türkiye’nin kalkınması ve küresel ölçekte güçlü bir aktör olabilmesi için sanayicilere fırsatlar sunduğunu kaydeden Oktay, “Kamunun fabrika açtığı veya yatırım yaptığı bir yapıdan bahsetmiyoruz. Israrla özel sektör dinamizmi ile büyümek istiyoruz. Bunun için sizlerin mutlak şekilde öncü olması gerekiyor. Bunun öncülüğü Türkiye’de yapacak bir yer varsa bunun İSO olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.



Oktay, “Biz ise sizin önünü açacak ve istikrarı sağlayacağız. Biz dünyada hiçbir ülkenin kazanamadığı bir tecrübeyi kazandık. Bir pazarda sorun varsa anında yeni bir pazara çok hızlı bir şekilde açılabiliyoruz. Riskin yönetimi konusunda müthiş bir kabiliyet kazandık.



“Sizin dik duruşunuz da bizlerin dik duruşudur”


“Yatırımcılar için belirsizliklerin azaltılmasıyla yeni sistemle birlikte daha yüksek yatırım potansiyeli olan bir ülke konumuna geleceğimize yürekten inanıyorum” diyen Oktay, sözlerini şöyle sonlandırdı: “Yeni yönetim sistemimizin imkanları sayesinde maruz kaldığımız saldırıları hep birlikte bertaraf ettik. Faiz-döviz kuru ve enflasyon üçgeninde yaşanan manipülasyonun telafisi içinsanayicimize, ihracatçımıza ve esnafımıza yönelik çok önemli destek programlarını hızla uygulamaya koyduk. Yeni hükümet sistemimiz sayesinde ekonomimize yapılan tüm müdahalelere zaman kaybetmeden karşılık veriyoruz. Türkiye’nin dik duruşu sizin dik duruşunuzdur, sizin dik duruşunuz da bizlerin dik duruşudur.”

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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