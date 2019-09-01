Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay Polonya'da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı

VARŞOVA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenleri kapsamında Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda tarafından liderler onuruna verilen yemeğe katıldı. Oktay, Pilsudski Meydanı'nda düzenlenen anma törenlerinin ardından Kraliyet Sarayı'na geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda'nın İkinci Dünya Savaşı'nın başlangıcının 80. yıl dönümü anma törenlerine katılan liderler onuruna verdiği yemeğe iştirak etti. Oktay, yemekte aynı masada bulunan Malta Cumhurbaşkanı George Vella, Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rumen Radev, Çekya Cumhurbaşkanı Miloş Zeman ve Polonya Başbakanı Mateusz Moraviecki ile sohbet etti.

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