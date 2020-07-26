  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'ı konuk edecek

Yeniakit Publisher
2020-07-26 13:36:27 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Umurzakov'ı konuk edecek

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Özbekistan Başbakan Yardımcısı ve Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov'u konuk edecek.

Oktay, Umurzakov'u yarın kahvaltıda ağırlayacak. Umurzakov, daha sonra beraberindeki heyetle Türk iş adamları ve bazı bakanlıklarla görüşmeler yapacak.

"Pandemi koşullarında Ekonomi Diplomasisi: Özbekistan ve Türkiye Tecrübesi" programında yarın akşam konuşacak olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Umurzakov ile salgın döneminde Özbekistan ile ekonomi ilişkilerini destekleyen Türk iş dünyası temsilcilerine onur belgelerini sunacak.

Oktay, Özbek heyetle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde salı günü, Türkiye-Özbekistan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) 61'inci eylem birinci izleme değerlendirme toplantısını yapacak. Toplantıda, 2019 Temmuz ayında gerçekleştirilen Türk-Özbek KEK 5'inci dönem toplantısında onaylanan eylem planları değerlendirilecek.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı