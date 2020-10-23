Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine iştirak etmek üzere KKTC'ye geldi.



Özel uçakla saat 14.10'da Ercan Havalimanı'na gelen Oktay, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

- Tatar ve Oktay'dan karşılama jesti

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar da son defa Başbakan sıfatıyla Oktay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Tatar ile Oktay, Ercan Havalimanı'nda kısa bir süre görüştü.

Oktay, daha sonra cumhurbaşkanlığı görevi için KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yemin edecek Tatar'ı Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.

- Oktay da yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Tatar'ın yemin edeceği törene katılacak.

Yemin töreninin ardından Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek devir teslim törenine katılacak.

Törenin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.







