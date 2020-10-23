  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

Fuat Oktay, KKTC Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine katılmak üzere KKTC'ye geldi

Yeniakit Publisher
2020-10-23 14:38:08 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay KKTC'de

LEFKOŞA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar'ın yemin törenine iştirak etmek üzere KKTC'ye geldi.

Özel uçakla saat 14.10'da Ercan Havalimanı'na gelen Oktay, KKTC Sağlık Bakanı Ali Pilli, milletvekilleri, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sezai Öztürk, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Zorlu Topaloğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılandı.

- Tatar ve Oktay'dan karşılama jesti

KKTC'de 18 Ekim'de yapılan cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda oyların 51,69'unu alarak KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı seçilen Ersin Tatar da son defa Başbakan sıfatıyla Oktay'ı karşılayanlar arasında yer aldı.

Tatar ile Oktay, Ercan Havalimanı'nda kısa bir süre görüştü.

Oktay, daha sonra cumhurbaşkanlığı görevi için KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde yemin edecek Tatar'ı Ercan Havalimanı'ndan uğurladı.

- Oktay da yemin törenine katılacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay da Tatar'ın yemin edeceği törene katılacak.

Yemin töreninin ardından Tatar, KKTC Cumhurbaşkanlığı'nda gerçekleştirilecek devir teslim törenine katılacak.

Törenin ardından Tatar ve Oktay'ın bir araya gelmesi bekleniyor.

Görüşmede, Türkiye ve KKTC ilişkilerinin bütün yönleriyle ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
CHP'li başkan koronavirüse yakalandı
Yaşam

CHP'li başkan koronavirüse yakalandı

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, yaptırdığı koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti
Gündem

Yunan medyasından akıl almaz iddia! ABD gözünü Türk Boğazları'na dikti

Yunan Kathimerini gazetesinin iddiasına göre ABD, İstanbul ve Çanakkale Boğazları'na alternatif bir rota oluşturmak amacıyla Yunanistan'ın k..
Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın
Dünya

Kılıç'tan ABD'li senatöre cevap: Ortağınız YPG/PKK'ya bakın

Türkiye'nin Suriye'de insan hakları ihlalleri işlediğini iddia eden ABD'li Demokrat Senatör Chuck Schumer'e tepki gösteren Türkiye'nin Washi..
Satılık 2015 model Volkswagen Polo
Satılık 2015 model Volkswagen Polo

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay