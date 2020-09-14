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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:54:31 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Kızılay ekibine yönelik saldırıyı lanetledi

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin kuzeyinde Türk Kızılay ekibine yönelik silahlı saldırıya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulunan Oktay, şunları kaydetti:

"Suriye'de ihtiyaç sahiplerine yardım götüren Kızılay ekibimizin aracına düzenlenen alçak saldırıyı lanetliyorum. İnsanlıktan nasibini almamışların saldırısında şehit olan insani yardım görevlimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum."

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