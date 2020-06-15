Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti

BİNGÖL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bingöl'deki depremzedeleri ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, beraberinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Enver İskurt ve AFAD Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile Karlıova ilçesine bağlı Kaynarpınar köyünde depremden etkilenen vatandaşlarla görüştü.

Oktay, vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulunarak, "İnşallah çadırlarınız bu akşam elinizde olacak. Tüm binalarla ilgili ne varsa tamamen üzerinden geçilecek. Allah yardımcınız olsun." dedi.

Bakan Soylu da devletin bütün imkanlarının seferber edildiğini belirterek, "Hiç merak etmeyin. Her türlü imkan gelecek. Diğer yerlerde ne yapmışsak fazlasıyla burada yapılacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın selamları ve geçmiş olsun dilekleri var. Hiç endişe etmeyin. Sizi yalnız bırakmak yok." diye konuştu.

Cevdet Yılmaz da "Bütün bakanlarımıza teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımızın talimatıyla hemen bugün İstanbul'dan geldiler. Allah hepsinden razı olsun." dedi.

Vatandaşlar da Oktay ve beraberindekilere teşekkür ederek, "Allah razı olsun. Sağ olun var olun." ifadelerini kullandı.







