Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Beyrut Limanı'nda incelemelerde bulundu:

BEYRUT (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Mersin ve İskenderun limanlarımızı, Beyrut Limanı'nın tekrardan inşa edilip, normal fonksiyonel hale geleceği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde hizmetine sunacağımızı ifade ettik." dedi.

Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Beyrut Limanı'nda patlamanın yaşandığı alanda incelemelerde bulundu.

Fuat Oktay, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, geçmiş olsun dileklerini iletmek, Türkiye'nin her türlü imkanla Lübnan devleti ve halkının yanında olduğunu ifade etmek üzere bölgede bulunduklarını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Lübnan Cumhurbaşkanı Michel Aoun'u arayarak başsağlığı ve geçmiş olsun dileklerini ve türlü desteğe hazır olunduğunu ifade ettiğini anımsatan Oktay, kendilerine de hemen harekete geçilmesi konusunda talimat verdiğini aktardı.

Bunun üzerine, sadece Türkiye'de değil dünyada sıkıntı bulunan yerlerde olan kuruluşlardan AFAD, Kızılay ve UMKE ekiplerinin bölgeye gelerek hemen fiilen çalışmaya başladığını bildiren Oktay, "Aynı zamanda gelirken yine sahra hastaneleri, doktorlarımız ve sağlık ekiplerimiz, tıbbi malzemelerimiz, ilaçlarımız ve gıda yardımıyla burada olduk." dedi.

- "Lübnan'da Türkiye'nin apayrı bir yeri var"

Oktay, Lübnan Cumhurbaşkanı Aoun'u ziyaretlerinde Türkiye'nin yaptıklarını, bundan sonra da yapabileceklerini anlattıklarını, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ve heyetleriyle de son derece verimli toplantılar gerçekleştirdiklerini belirtti. Oktay, "Biz burada gördük ki Lübnan'da Türkiye'nin apayrı bir yeri var. Türk milletinin, halkının apayrı bir yeri var. Gönülden gönüle bir ilişki, dostluğun olduğunu gördük." diye konuştu.

Görüşmelerde o dostluğu birebir yaşadıklarını söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Birlikte hüzünlendik, birlikte sorunların üzerinde konuştuk ve birlikte çözüm önerilerimizi değerlendirdik. Bundan sonra Türkiye'nin neler yapabileceğini, desteklerimizin neler olacağını ifade ettik ve daha ötesine dönük yapısal faliyetler de dahil her türlü yardıma açık olduğumuzu ifade ettik. Cumhurbaşkanımızın adına ve onun ifadesiyle aslında Türkiye, Türk milleti, devleti hükümeti olarak her şeyimizle burada olduğumuza dair bir açık çek vermiş olduk Lübnanlı kardeşlerimize."

Patlamada amonyum nitrat bulunan deponun yok olduğuna dikkati çeken Oktay, Lübnan Meclis Başkanı Berri'nin durumu, "Küçük bir Hiroşima yaşadık." sözleriyle ifade ettiğini, Lübnan Başbakanı Hasan Diyab'ın da yaralı sayısının 7 bin civarında olduğunu söylediğini aktardı.

Oktay, patlamanın şiddetine ilişkin, "KKTC'de patlamanın hissedildiğini öğreniyoruz." ifadesini kullandı.

- Türk ekiplerinin çalışmaları

Oktay, patlamanın ardından Türk ekiplerinin yaptığı bazı çalışmalara değinerek şu bilgileri verdi:

"Mısır ve buğday depoları burada olduğu için ciddi bir sıkıntı oluşmaması adına hemen ilk etapta yardım ihtiyacı belirince de gurur kaynağı kuruluşumuz TİKA buraya geldi. 400 tona yakın bir buğday ilk etapta Trablus Limanı'na alındı. Oradan da ihtiyaç olan yerlere dağıtılıyor olacak. Gelirken uçağımızda ihtiyaç olan tıbbi malzemeler ve ilaç getirdik, yetkililere teslim ettik. Aynı zamanda korona süreci yaşanıyor. Bunun diğer süreci tetikleme riski de var. Onun da en aza indirilmesiyle ilgili her türlü desteklerimiz devam ediyor. Getirdiğimiz solunum cihazlarımızı da bu çerçevede teslim ettik. Bundan sonra gıda, tıbbi malzeme, ilaç, buğday, un yardımlarımız devam edecek.

Cumhurbaşkanımızın ilk günkü teklifini bir kez daha ifade ettik. Lübnanlı ve Türkiye'deki kardeşlerimize bir kez daha duyurmak istiyorum, Türkiye'deki hastaneler ve hava ambulanslarımız buradaki 7 bin yaralının hizmetindedir. Lübnan hükümeti herhangi bir konuda herhangi bir yaralının tedavisiyle ilgili ihtiyaç duyduğunda anında biz buradan hava ambulanslarımızla alıyor olacağız. Sonrasında bunların tedavisini gerçekleştirip tekrar buraya ulaştırıyor olacağız."

- "Tecrübemizi, birikimimizi paylaştık"

Binalarda oluşan hasarlara dikkati çeken Oktay, bölgeye yaklaşık 10 kilometre mesafede bulunan Türkiye'nin Beyrut Büyükelçiliğinin camlarının da zarar gördüğünü söyledi.

Oktay, ülkede çok ciddi cam ve inşaat malzemesi ihtiyacı bulunduğunun ifade edildiğini, görüşmelerde bununla ilgili her türlü yardıma hazır olunduğunun ve gerekli desteğin verileceğinin dile getirildiğini belirtti.

Beyrut Limanı'nın Lübnan ticareti ve ekonomisinin belkemiği olduğuna işaret eden Oktay, şöyle dedi:

"Dolayısıyla Lübnan ekonomisinin buradan çok fazla etkilenmemesi için de bir an önce buradaki limanın ayağa kaldırılması ama aynı zamanda binalardaki hasarlar da dahil yeniden inşası önem arz ediyor. Bununla ilgili bizim Türkiye olarak çok ciddi tecrübemiz var. Dünyada en iyiler arasındayız. Bunu biliyorsunuz. Bu tecrübemizi, birikimimizi paylaştık. Sonuna kadar da bu tecrübeyi buraya aktarmaya hazır olduğumuzu ifade ettik."

Oktay, Sayda'da TİKA vasıtasıyla daha önce yapılan Türk hastanesinin hızlı bir şekilde işletmeye alınabileceğini ifade ettiklerini söyledi. Oktay, "Pazartesi TİKA'dan arkadaşlarımız, ilgililer burada olacaklar. Lübnan hükümetiyle ve ilgili kurumlarıyla, Sağlık Bakanlığı da dahil görüşmeler yapılacak. İhtiyaçlar belirlenecek. Bu hastaneyi de hızlı bir şekilde ayağa kaldırmayı arzu ediyoruz." diye konuştu.

Oktay, şunları kaydetti:

"(Beyrut Limanı) Yeniden burası ayağa kaldırılana kadar Mersin Limanımızın büyük ölçekli gümrükleme ve depolama faaliyetlerinde kullanılabileceğini, sonrasında ihtiyaç bazında daha küçük gemilerle buraya taşınabileceğini ilettik. Bu teklifimiz geçerli. Sonrasında hemen İskenderun Limanı'ndan bizi aradılar. Sayın Bakanımızla yine birlikte İskenderun Limanı'nı da bu çerçevede Lübnan'ın hizmetine sunabileceğimizi ifade ettiler. Biz bunu da yine görüşmelerimizde paylaştık. Mersin ve İskenderun limanlarımızı, Beyrut Limanı'nın tekrardan inşa edilip, normal fonksiyonel hale geleceği ana kadar Lübnan'ın ticari ve ekonomik faaliyetlerinde hizmetine sunacağımızı ifade ettik. Son derece mutlu ve memnun oldular. Değerlendirecekler."

Bu konuda teknik görüşmelerin devam edeceğini belirten Oktay, şu ifadeleri kullandı:

"Lübnan'ın bizim için sadece bir patlamanın olduğu ve o patlamadan dolayı da burada olduğumuz bir ülke olmadığını gördük. Patlama anında Türkiye'de herhangi bir şey olduğunda ne hissediyorsak aynı acıyı hissettik. Cumhurbaşkanımız Türkiye'de herhangi bir yerde herhangi bir sıkıntı olduğunda bize talimatları neyse, aynı talimatları vermiştir.

İki dost, iki arkadaş, iki kardeş heyetin birbiriyle gönül gönüle muhabbetini ve dertleşmesini ve dertlere birlikte nasıl çözüm bulacağını konuştuk, gördük. Lübnan'ın kardeşi, dostu, komşusu olarak buradayız. Buradan da aynı yaklaşımı gördük, hissettik. Birileri başka yerlerde ne söylerse söylesin, ne konuşursa konuşsun Türkiye ve Lübnan'ın kardeşliği daimdir ve ebedidir, ebedi kalacaktır. Türkiye sonuna kadar burada olacaktır."

Oktay, Türk ekiplerinin çalıştığı bölgeye işaret ederek, diğer bölgelerde ihtiyaç olduğu anda ekiplerin kaydırıldığını söyledi.

Lübnan halkı ve devletine geçmiş olsun ve başsağlığı dileklerini yineleyen Oktay, "En kısa sürede yaraların sarılması, birlik, beraberlik, dayanışma için buradayız. Sonuna kadar da burada olacağız. Birlik, beraberlik ve dayanışmamız devam edecektir." dedi.