Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay başkanlığında enerjiye ilişkin toplantı

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında enerji alanındaki sorunlar ile bu kapsamda mevzuattaki eksik ve noksanların konu edildiği değerlendirme toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği toplantı, video konferans yönetimiyle yapıldı.

Kamu hizmetlerinin etkinliği ve verimliliğinin artırılması için yürütmenin ihtiyaç duyduğu düzenlemelere ilişkin yapılmakta olan çalışmalar kapsamında enerji alanındaki sorunlar ile bu kapsamda mevzuattaki eksik ve noksanların konu edildiği değerlendirme toplantısı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın başkanlık ettiği ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in yanı sıra üst düzey geniş katılımlı video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen toplantıda; Madencilikte idari sürecin sadeleştirilerek ruhsat alım sürelerinin kısaltılmasına yönelik çalışmalar ile lisanssız elektrik üretimi ile tüketicilerin kendi ihtiyacını üretmesi, böylece üretilen elektriğin tüketilen yere kadar taşınması için gerekli olan yatırım, işletme ihtiyaçları ve kayıpların azaltılmasının amaçlandığı “yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesislerinin lisanssız işletilebilmesi”ne yönelik çalışmalar ele alındı.