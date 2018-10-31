Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: 2 milyon 784 bin 220 başvuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvurunun ulaştığını açıkladı.

Oktay, "TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir." ifadelerini kullandı.