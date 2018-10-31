0553 313 94 23
impression

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: 2 milyon 784 bin 220 başvuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvuru ulaştı" açıklamasını yaptı.

31 Ekim 2018 Çarşamba 20:20
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay açıkladı: 2 milyon 784 bin 220 başvuru

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 1 Ocak-18 Ekim tarihleri arasında CİMER'e toplamda 2 milyon 784 bin 220 başvurunun ulaştığını açıkladı.

Oktay, "TMSF, 25 Ekim 2018 tarihi itibarıyla, 42 ilde bin 4 şirkete kayyum olarak atandı. Bu şirketlerin 30 Eylül tarihi itibarıyla aktif büyüklüğü 55,74 milyar TL, toplam ciroları 21,95 milyar TL, toplam öz kaynakları 21,05 milyar TL ve dönem karı 1,53 milyar TL'dir." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 31 Ekim 2018 Çarşamba 20:20
  1. Fuat Oktay
  2. TMSF

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antalya'da semt pazarında kan donduran cinayet!
    1. Antalya'da semt pazarında kan donduran..
    2. Anneliği ıskalayanlar, yaşlandıkça..
    3. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    4. ÖTV ve KDV indirimi müjdesi iş..
    5. AK Parti'den Kılıçdaroğlu'na Kaşıkçı..
    6. Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı konuştu:..
    7. AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli..
    8. Spreylerde zehirli kimyasallar var
    9. Çanakkale'de yatağında yanmış halde..
    10. Kütahya'da üst geçide çarpan TIR..
    11. Neleri pişirmeli veya neleri çiğ..
    12. Pansuman yapmak özen isteyen bir iş
    13. AK Parti İstanbul adayı Binali..
    14. Gözlerinizin değerini bilin
    15. Milliler yüzümüzü güldürüyor! Zafere..
    16. Ellerde titreme hastalık habercisi..
    17. 2019 asgari ücret için ilk rakam..
    18. Koşu mu yürüyüş mü daha ideal?
    19. Asgari ücret ne zaman belli olacak?
    20. ByLock kullanan öğretmene FETÖ'den hapis
    THY kariyer ilanları 2018
    THY kariyer ilanları 2018
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    BİM aktüel indirim fırsat ürünleri kataloğu listesine göz atın
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?
    AK Parti belediye başkan aday adaylık başvuruları ne zaman başlıyor?

    Günün Karikatürü

    31 Ekim 2018
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    İGA 2018 3. havalimanı personel başvuru şartları nelerdir
    2019 asgari ücret ne olur
    2019 asgari ücret ne olur