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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı Bütçe ödenekleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül etmektedir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı Bütçe ödenekleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül etmektedir."

Yeniakit Publisher
2020-10-21 15:47:56 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "2021 yılı Bütçe ödenekleri 2020 yılına göre yüzde 22,9 artmaktadır. Bu artış yaklaşık 250,7 milyar liraya tekabül etmektedir."
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