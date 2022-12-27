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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit Hüseyin Korkmaz için taziye mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit Hüseyin Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-27 01:00:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan şehit Hüseyin Korkmaz için taziye mesajı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının taciz ateşi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Hüseyin Korkmaz için başsağlığı diledi.

Oktay, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit düşen kahraman Mehmetçiğimiz Hüseyin Korkmaz'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

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