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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki:

"Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez"

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:25:19 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan ABD'nin yaptırım kararına tepki:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, ABD'nin Türkiye'ye S-400 sistemleri nedeniyle yaptırım uygulama kararı almasını, "Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez." şeklinde değerlendirdi.

Oktay, Twitter'daki paylaşımında şunları kaydetti:

"ABD tarafından alınan yaptırım kararı, Cumhurbaşkanımız liderliğinde ulusal çıkarlarımız ve savunma sanayimiz için attığımız adımlardaki kararlılığımızı daha da artıracaktır. Türkiye'nin dik duruşunu herhangi bir ülkenin yaptırım kararı etkileyemez. ABD'nin bu kararını kınıyor ve düştüğü bu yanlıştan bir an evvel dönmeye davet ediyoruz."

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