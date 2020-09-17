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Aktüel Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı:
Aktüel

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı:

"17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir"

Yeniakit Publisher
2020-09-17 13:28:41 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Menderes, Zorlu ve Polatkan'ı andı:

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, merhum Başbakan Adnan Menderes, Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'yu rahmetle andı.

Oktay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ömrünü demokrasiye adamış, idam sehpasında bile devletinin ve milletinin saadetinden başka arzusu olmamış merhum Adnan Menderes ile dava arkadaşları Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyorum. 17 Eylül 1961 Türk demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçmiştir." ifadelerini kullandı.

Oktay, paylaşımında Adnan Menderes'in mahkemede yaptığı savunmaya ilişkin videoya da yer verdi.


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