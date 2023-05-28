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Gündem Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kazananı duyurdu
Gündem

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kazananı duyurdu

Yeniakit Publisher
2023-05-28 20:52:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay kazananı duyurdu

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, "Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Seçimi ikinci tur oylamasına ilişkin, açıklama yaptı.

Oktay, şunları söyledi:

"Aziz milletimiz, 'Söz de, karar da, gelecek de milletindir' diyerek bir kez daha 'Doğru Adam'da karar kılmış; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile 'Durmak yok, yola devam' demiştir. Türkiye Yüzyılı başlamıştır. Kazanan milletimiz, kazanan devletimiz, kazanan güçlü Türkiye olmuştur. Ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun."

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