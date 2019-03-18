Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Çekmeköy’e misafir oldu

ADEM ŞAHİN - AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Ataş, Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz ve AK Parti Çekmeköy İlçe Başkanı Salih Kırıcı tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, kendisini bekleyen Çekmeköylüler ile sohbet etti. Oktay konuşmasında Çekmeköy’de 20 sene öncesine kadar Kanuni Sultan Süleyman döneminde kurulan köylerin varlık gösterdiğini, fakat bugün Çekmeköy’ün, İstanbul’un modern ilçelerinden bir haline geldiğini kaydetti.



ERDOĞAN İSTANBUL SEVDALISI



Şehirlere yaptıkları hizmetlerden söz eden Oktay, “Şehirlerimizle ve şehirlerimize hizmet eden kadrolarımızla gurur duyuyoruz, Allah hepsinden razı olsun. İki kıtanın göz bebeği bu aziz şehre hizmet eden herkesten de Allah razı olsun. En başta güzel İstanbul’un havasından suyuna, temizliğinden sosyal hizmetlerine hangi sıkıntılar yaşadığını çok iyi bilen bir liderimiz var. Daima İstanbul’un derdiyle dertlenmiş, İstanbul, Türkiye ve millet sevdalısı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, İstanbul’da yaptığımız hizmetler neticesinde; artık 25 yıl öncesinin İstanbul’u yok. Ondan eser bile yok” dedi.



DERDİMİZ BU ŞEHRE ESER KAZANDIRMAK



Konuşmasında, 31 Mart’tan sonra Cumhur İttifakı ile çok daha güçlü bir icraat dönemine girileceğini söyleyen Oktay, “Konuşmak kolay. Yıkmak kolay. Bu şehre yeniden Sinan olmak mesele. Bu şehre gönül vermek, eser kazandırmak mesele. Bu iş bir aşk işi. Bu yüzden ‘Memleket işi gönül işi’ diyoruz. Çekmeköy, memleket işi gönül işi ne demek çok iyi bilir. Biliyorsunuz değil mi? İstanbul’a hizmet etmenin, Çekmeköy’e hizmet etmenin yeri bizde ayrıdır. İstanbul’a yaptığımız yatırımları anlatmak için bu programın süresi yetmez. Biz bu şehri dünyanın kalbi olarak görüyoruz. İstanbul geçtiğimiz 17 yılda dünyanın en iddialı büyük projelerine ev sahipliği yaptı, yapmaya da devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Hizmet için varız”

Etkinlikte konuşan Çekmeköy Belediye Başkanı Ahmet Poyraz da, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın desteklerini her zaman hissettiklerini ifade ederek, “Sayın Cumhurbaşkanımızın bize gösterdiği yolda ilerlemekte devam ediyoruz. Ama bir şeyi özellikte 15 Temmuzdan sonra altını çizerek söylüyorum. 15 Temmuz gibi bir hain darbe girişimi karşısında o silahların karşısında elinde en ufak bir sopası dahi olmadan göğsünü siper eden bu millet için bu bayrak için ezan için hainlerin karşısına çıkan güzel Çekmeköy insanının çöpünü bile toplamak şerefl erin en büyüğüdür” dedi.

10 YENİ OKUL

Çekmeköy kaymakamlık binasının da yenileneceğini belirten Oktay, şu mesajları verdi: “Biliyorsunuz 200 yataklı Çekmeköy Hastanesi’nin inşası bir süredir devam ediyordu. Hastanenin yapım süreci tamamlandı ve inşallah en kısa zamanda hizmete açıyoruz. Şimdiden Çekmeköy’e hayırlı olsun. Benim Çekmeköylü kardeşlerim, artık sağlık problemleri için başka ilçelere gitmek zorunda kalmayacak. Sağlığın yanı sıra eğitimde de Çekmeköy’ün yanındayız. Çekmeköylü çocuklarımızın evlerine yakın okullarda en iyi eğitimi almalarını hedefl iyoruz. Okul denince belki dünyanın en iyileri arasına ilerliyoruz. 20 kişinin altında Türkiye’de sınıf mevcutları var. Bu doğrultuda ilçemize 10 yeni okul inşa edeceğiz.”