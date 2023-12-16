Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz memur zammını açıkladı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Asgari ücret bir denge içerisinde belirlenecek. Memur ve emeklisine yüzde 50 civarında bir artış öngörüyoruz. Elimizden gelen tüm imkanlarla emeklilerimizin yanında olacağız" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, TRT Haber'de gündemi değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın asgari ücret ve memur zamlarına ilişkin açıklamaları ise şöyle oldu:

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK

“Geçen yıl asgari ücretle ilgili iki önemli gelişme oldu. Asgari ücretti geçen yıl yüzde 107 artırdık. Tarihi bir kararla asgari ücreti vergiden muaf tuttuk.

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Şimdi yeni bir müzakere başlamış durumda. 3 taraf var burada. İşletmelerle çalışanlar arasındaki dengeyi sağlamak gerek. Dolayısıyla bir denge içinde bunu belirleyeceğimizi düşünüyoruz. Bizim ana hedefimiz çalışanları enflasyona ezdirmemek olmuştur.

MEMUR VE EMEKLİYE ZAM NE KADAR OLACAK

İmkanlarımızı zorlayarak emeklilerimizin yanında olacağız. Memur emeklisiyle ilgili toplu sözleşme gereği alacakları bir fark ve enflasyon farkı var. Memur ve memur emeklisi için yüzde 50 civarında bir artış olacak. İşçi emeklileri daha farklı şartlara tabi. Farklı emekli kesimleri arasındaki dengeyi koruyucu ve özellikle daha düşük alanları gözetici bir yaklaşım sergileyeceğiz.”