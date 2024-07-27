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Ekonomi Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet: Amacımız istikrar içinde büyümek
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet: Amacımız istikrar içinde büyümek

Yeniakit Publisher
2024-07-27 03:30:00 -
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet: Amacımız istikrar içinde büyümek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bir yandan tek haneli enflasyon hedefine kararlı bir şekilde bağlı kalırken diğer yandan nitelikli yatırımlara yönelik seçici destek programları ile katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma çabamızı sürdürüyoruz." ifadesini kullandı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün ilan edilen 30 milyar dolar tutarındaki yüksek teknoloji destek programlarının hayırlı olmasını diledi.

Yapılacak yatırımların üretim ve ihracatı artırma ile kalkınma sürecinin temel kısıtı olan cari açığı düşürme potansiyelinin son derece kıymetli olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti:

Bu ve benzeri programlar Türkiye Yüzyılı Vizyonu ile eş zamanlı olarak hayata geçirdiğimiz istikrar ve kalkınma çalışmalarının somut yansımalarıdır. Bir yandan tek haneli enflasyon hedefine kararlı bir şekilde bağlı kalırken, diğer yandan nitelikli yatırımlara yönelik seçici destek programları ile katma değeri yüksek bir ekonomik yapı oluşturma çabamızı sürdürüyoruz. Amacımız istikrar içinde büyümek, ekonomimizin temellerini daha da sağlamlaştırmak, nitelikli istihdamı, katma değeri ve kalıcı sosyal refahı artırmaktır. 2023-2024 döneminde depremin yaralarını sarmak için tahsis ettiğimiz kaynak 2 trilyon Türk lirası düzeyindedir. 2025 yılından itibaren deprem bağlantılı harcamalarda azalma bekliyoruz. Diğer yandan, aldığımız harcama ve gelir tedbirleri ile bütçe disiplinini koruyoruz. Deprem harcamalarında düşüşle oluşacak mali alanımızı ekonomik, sosyal ve çevresel boyutları ile bütünlük arz eden insan odaklı sürdürülebilir kalkınma için kullanacağız.

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