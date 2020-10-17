  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a, Esayan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı
Aktüel

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a, Esayan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı

Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taziye mesajı ileten Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: - "Markar Esayan'ın uhdesinde bulunan İstanbul Milletvekilliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevleri, siyaset yaptığı çevrenin sevgi ve saygısına mahzar olduğunun bir göstergesidir" - "İçinde bulunduğu çevreler, Markar Esayan'ın yurdumuzun öz değerlerine ne denli bağlı olduğunun tanıklarıdır. Siyasete atıldığı parti çatısı altında hizmet ederken, cemaati hakkında çevresini bilgilendirmiş ve bu yolla cemaatini tanıtmıştır"

Yeniakit Publisher
2020-10-17 14:41:55 -
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan'a, Esayan'ın vefatı dolayısıyla taziye mesajı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, AK Parti İstanbul Milletvekili Markar Esayan'ın vefatı nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye mesajı iletti.

Maşalyan, Esayan'ın vefatı nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ilettiği taziye yazısında, Esayan'ın vefatını derin bir teessürle öğrendiklerini belirtti.

Mesajında, Türkiye'nin yetiştirdiği güzide simalardan olan Esayan'ı yakından tanıyan ve yazılarını takip eden kişilerin, onun nezdindeki entelektüel kişiliğin değerine vakıf olduğunu aktaran Maşalyan, şunları kaydetti:

"Basın yoluyla hizmet etmesinin yanı sıra edebiyat alanında bırakmış olduğu her bir eser onun adını yaşatacak anıt niteliğindedir. Markar Esayan'ın uhdesinde bulunan İstanbul Milletvekilliği, Adalet ve Kalkınma Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu Üyeliği ve aynı zamanda Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevleri, siyaset yaptığı çevrenin sevgi ve saygısına mahzar olduğunun bir göstergesidir. İçinde bulunduğu çevreler, Markar Esayan'ın yurdumuzun öz değerlerine ne denli bağlı olduğunun tanıklarıdır. Siyasete atıldığı parti çatısı altında hizmet ederken, cemaati hakkında çevresini bilgilendirmiş ve bu yolla cemaatini tanıtmıştır.

Hastalığı süresince metanetini kaybetmeyen ve bulunduğu her durumda Tanrı'ya şükretmesini bilen imanlı bir kişilikle mücehhezdi. Esayan için en büyük hediye, yakınlarının kendisi için ettikleri dua ve şifa dilekleri olmuştu. Hastalığı boyunca şifa bulması için dua ettik. Fakat takdir-i ilahinin tecellisi karşısında bizler artık ruhunun esenliği için dua edeceğiz. Markar Esayan'ın genç yaşta vefatı münasebetiyle Zat-ı Alilerinizin yüksek şahsında Adalet ve Kalkınma Partisi mensuplarına şahsım, Ruhani Meclis üyeleri, ruhanilerimiz, vakıf yönetim kurulları ve Türkiye Ermenileri Cemaati adına taziyelerimizi sunarız. Bu vesileyle Zat-ı Alileriniz başta olmak üzere devlet erkanına sağlık ve başarı ihsan etmesi için Tanrı'ya dua ederiz."


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme
Ekonomi

Türkiye'den Suudi Arabistan'a misilleme

Gayri resmi olarak Türk mallarının karşı ülke içerisinde boykot kampanyası yürüten Suudi Arabistan’a Türkiye'den ilk misilleme Ticaret Bakan..
AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti
Gündem

AK Parti'yi sarsan vefat haberi! AK Partili milletvekili hayatını kaybetti

AK Parti İstanbul Milletvekili ve MKYK üyesi Markar Esayan hayatını kaybetti.

Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi
Dünya

Mustafa Akıncı'nın Türk düşmanlığı tescillendi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersin Tatar, ülkede yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimleri için gerçekleştirdiği ulusa sesleniş..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay