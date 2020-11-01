Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu: (2)

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor." dedi.

Erdoğan, 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen AK Parti Samsun 7. Olağan İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada, Türkiye tarihinde kuruluşunun üzerinden 19 yıl geçmesine rağmen sürekli kendini yenileyerek, geliştirerek, enerjisini tazeleyerek iktidarını devam ettiren AK Parti dışında bir başka partinin olmadığını söyledi.

Hangi seviyede olursa olsun, partiye hizmet etmiş ve davasına bağlılığını koruyan hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, yeni isimler ve canlarla AK Parti'yi büyütmeyi, güçlendirmeyi sürdürdüklerini ifade eden Erdoğan, Türkiye genelinde üye sayısının şu an itibarıyla 11 milyonu aştığını belirtti.

Samsun'un da yeni üyeler ve yeni heyecanlarla bu büyük gönül seferberliğinde en önlerde yer almasını beklediğini dile getiren Erdoğan, üye sayısını sürekli artırmanın, seçimden önce seçim kazanmak anlamına geldiğini ifade etti.

Stadyumdaki gençlere ve kadınlara, "Samsun seçimden önce seçim kazanmaya var mı?" diye soran Erdoğan, coşku üzerine, "Her büyük mücadelenin öncü şehri olan Samsun'a da bu yakışır." dedi.

Erdoğan, kuruluşundan bugüne AK Parti teşkilatlarında görev alanlara şükranlarını sundu, yol arkadaşlarından dar-ı bekaya irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.

- "Değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değil"

Kongrelerde görev alacak kişilere başarılar dileyen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde ve dünyada, siyasi, ekonomik sosyal her alanda çok ciddi kırılmaların yaşandığı adeta yeni bir küresel düzenin inşa edildiği bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, medeniyetinin ve tarihinin kendisine verdiği sorumluluklara uygun şekilde bu kritik süreçte hakkın, hakkaniyetin mazlumun, mağdurun yanında yer alıyor. Bir yandan kendi haklarımızı savunurken diğer yandan elimizdeki imkanları zor günlerinde tüm dostlarımızla paylaşıyoruz. Karşımızda son asrın muktedirleri var. Güçlerini zulme, kan dökmeye, hile ve baskıyla toplumları sömürmeye borçlu bu zalimlere artık oyunun değiştiğini kabul ettirmek kolay olmuyor. Salgın döneminde içinde yaşadıkları güven ve refah düzeninin, aslında ilk ciddi krizde parçalanabilen bir sırça köşk olduğunu görmelerine rağmen hala eski alışkanlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Ne kadar direnirlerse dirensinler bu değişim selinin önüne set kurabilmeleri mümkün değildir."

Erdoğan, birlik, beraberlik ve kardeşliği sıkı tuttukları sürece, Allah'ın izniyle, aşamayacakları engelin olmadığını dile getirdi.

Şair Abdürrahim Karakoç'un "Fil çoğalsın, ebabilden umut kesilmez, Firavun azsa da Nil'den umut kesilmez, Zalimler ölmüyor diye yeise kapılma, Sabret hele, Azrail'den umut kesilmez." dizelerini okuyan Erdoğan, her gecenin ardında aydınlık, her zorluğun ardında bir kolaylık, her şerrin gerisinde bir hayrın bulunduğuna inanan insanlar olarak kendi işlerine bakacaklarını vurguladı.

- "Yardım isteyen her yere de el uzattık"

Bir yandan ülke içindeki sıkıntılara çözümler üreteceklerini, diğer yandan bölgedeki projeleri hayata geçireceklerini vurgulayan Erdoğan, şunları söyledi:

"Bu konuda umutlu ve kararlıyız. Geçmişte uzunca bir süre ülkemizi istedikleri gibi yönlendirmek, istedikleri gibi biçimlendirmek için kullandıkları araçları birer birer ellerinden aldık. Bizim dönemimizde de aynı oyunları oynadılar ve hep hüsrana uğradılar. Türkiye'yi vesayetle esir alamadılar, terörle dize getiremediler, darbeyle yıkamadılar, tehditle, kuşatmayla, ambargoyla prangaya çekemediler. Türkiye'yi ekonomiyle de alt edemeyecekler. Salgın döneminde tüm dünya kasıp kavrulurken biz sadece kendi ayaklarımızın üzerinde durmakla kalmadık yardım isteyen her yere de el uzattık. Şu ana kadar 155 ülkeye yardım elimizi uzattık. Yok demedik, herkesin yardımına koştuk. Maske, tulum, ilaç gönderdik. Ne varsa elimizde paylaştık."

Erdoğan, dünyada alan el değil veren el olmak için var olduklarını ispatladıklarını söyledi.

"Bölgede terör örgütleri ve zalim rejimler kardeşlerimizin canlarına ve şereflerine saldırırken pek çoklarının yaptığı gibi onlara sırtımızı dönmedik. Sahada kendilerine kalkan olduk." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Suriye'de, Libya'da, Azerbaycan'da kardeşlerimizin yanında biz varız. Akdeniz'den Karadeniz'e, Suriye'den Libya'ya, Kıbrıs'tan Karabağ'a her yerde aynı onurlu tavrı ortaya koyduk. İnşallah bundan sonra da aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Durmak yok yola devam."

(Sürecek)



