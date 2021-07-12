Cumhurbaşkanı Tatar’dan Kolbudak’a ziyaret

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin tatar, TİNGADER (Tüm İnternet Gazeteciliği ve Gazeteciler Derneği) Yüksek İstişare Kurulu Üyesi, Mersin Mezitli Temsilcisi Mehmet Kolbudak’ı ziyaret etti. Söz konusu ziyaret, Mehmet Kolbudak’ın kaldığı Kıbrıs’taki bir otelde gerçekleşirken, görüşme yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Çeşitli konuların ele alındığı ziyaret sırasında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, TİNGADER Genel Başkan Yardımcısı Müslüm Aktürk ile de telefonla görüştü. Aktürk’e seçim çalışmaları sırasında kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, ülkenin arzu edilen refaha ulaşması için yılmadan mücadeleye devam edeceklerini söyledi.



Müslüm Aktürk ise, devletin ve milletin menfaati için çaba sarf eden devlet adamlarına katkı sunmayı görev olarak kabul ettiğini ve bundan mutluluk duyduğunu bildirdi. TİNGADER olarak her hafta internet üzerinden konferans yaptıklarını, ara verdikleri söz konusu toplantılara Eylül ayında yeniden başlamayı planladıklarını hatırlatan Aktürk, “Sizi de ağırlamak isteriz” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar da uygun bir tarihte TİNGADER’in toplantısına katılabileceğini söyledi.



KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ziyaret sırasında TİNGADER Mersin Temsilcisi Harun Arslan’la da telefonla görüştü.



TİNGADER YİK Üyesi Mehmet Kolbudak, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın ziyaretinden memnun olduğunu ve onur duyduğunu belirterek, “Bu görüşmeyi sağlayan kadim dostum sayın Cemal Redif beye çok teşekkür ederim” dedi.